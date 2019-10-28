В Самаре в районе экономического университета таксист «забодал» своего конкурента
Вечером в воскресенье, 27 октября, в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Самаре произошло серьезное ДТП. Там, не доезжая кольца, столкнулись два автомобиля, принадлежащие разным таксомоторным организациям.
- Неподалеку от экономического университета таксист «забодал» своего конкурента. Прям сильно, вся машина всмятку. У одного автомобиля даже оторвало колесо, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» очевидцы.
Обстоятельства аварии пока не известны. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Полицейские выясняют все детали ДТП.
Авария произошла поздно вечером в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии
ИСТОЧНИК KP.RU