2019-10-28T08:03:23+03:00
Происшествия

В Самаре в районе экономического университета таксист «забодал» своего конкурента

Обе машины получили серьезные повреждения
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Вечером в воскресенье, 27 октября, в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии в Самаре произошло серьезное ДТП. Там, не доезжая кольца, столкнулись два автомобиля, принадлежащие разным таксомоторным организациям.

- Неподалеку от экономического университета таксист «забодал» своего конкурента. Прям сильно, вся машина всмятку. У одного автомобиля даже оторвало колесо, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» очевидцы.

Обстоятельства аварии пока не известны. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Полицейские выясняют все детали ДТП.

Авария произошла поздно вечером в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии

Авария произошла поздно вечером в районе пересечения улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии

ИСТОЧНИК KP.RU

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