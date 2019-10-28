В Самаре до конца октября перекроют Красноглинское шоссе

СЕГОДНЯ 08:28 2019-10-28T08:28:19+03:00

Речь идет об участке в районе пересечения с Волжским шоссе

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В понедельник, 28 октября, в Самаре перекроют движение по Красноглинскому шоссе. Проезд ограничат в районе пересечения с Волжским шоссе. Это связано с работами на сетях.

- Сегодня начинается перекладка напорного канализационного коллектора диаметром 400 мм. Данные трубы прослужили более 40 лет, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Как отмечают в компании, объехать этот участок можно будет по улице Сергея Лазо. Планируется, что работы продлятся до конца октября. Автомобилистов просят быть внимательнее и заранее планировать маршрут следования.

ИСТОЧНИК KP.RU