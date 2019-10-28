2019-10-28T13:38:45+03:00
Общество

Стало известно, сколько будет стоить зимняя переправа по маршруту «Самара — Рождествено»

Минтранс уже начал искать перевозчика
Анастасия ФИЛАТОВА
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Зимняя переправа должна заработать в конце ноябряЗимняя переправа должна заработать в конце ноябряФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который займется перевозкой пассажиров в межнавигационный период по маршруту «Самара — Рождествено». Компании обещают заплатить 16,9 млн рублей из областного бюджета. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Победителя электронного аукциона выберут 7 ноября. Предполагается, что оказывать услуги по зимней перевозке пассажиров по Волге он будет с 25 ноября 2019 года по 6 апреля 2020 года. С понедельника по четверг подрядчик должен будет совершать 88 рейсов, а с пятницы по воскресенье — 108 рейсов.

Согласно техзаданию, стоимость перевозки на судне на воздушной подушке будет увеличена. Взрослым придется заплатить 75 рублей, а за детей в возрасте от 5 до 10 лет — 37,5 рублей. Отметим, что в прошлом сезоне стоимость проезда составляла 70 рублей и 35 рублей соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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