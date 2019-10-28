В Самарской области тренерам пообещали увеличить зарплату
Речь идет о тех тренерах, которые трудятся в госучреждениях
В среднем зарплата тренеров должна подрасти на 30%Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области решили увеличить зарплату тренерам, которые трудятся в местных госучреждениях. Об этом в понедельник, 28 октября, на расширенном заседании регионального правительства сообщил губернатор Дмитрий Азаров.
- Для развития массового спорта мы должны обеспечить достойную оплату труда тренерам, - отметил глава региона.
По словам Дмитрия Азарова, в проекте областного бюджета запланированы дополнительные средства на эти цели. Они позволят увеличить заработную плату тренеров в среднем на 30%.
ИСТОЧНИК KP.RU