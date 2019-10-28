Самарским семьям при рождении первенца будут дарить комплект детских принадлежностей

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-28T14:17:35+03:00

Такой подарок молодые родители смогут получить уже в 2020 году

Изменить размер текста: A A

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил новую меру поддержки для семей с детьми в рамках всероссийской акции «Подарок новорожденному». Ввести ее планируется в 2020 году.

- В следующем году каждой самарской семье, где родился первый ребенок, будет вручаться подарочный комплект детских принадлежностей. Его стоимость составит 10 тысяч рублей, - сообщил глава региона в понедельник, 28 октября, на расширенном заседании правительства.

Кроме того, в регионе планируют увеличить средства на улучшение жилищных условий молодых семей. К примеру, в будущем году жильем должны обеспечить 1280 молодых семей, что почти 2 раза больше, чем в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU