2019-10-28T16:03:41+03:00
Происшествия

В Самарской области двое парней похитили часть железной дороги

Парни хотели стащить около 200 кг деталей с пути
Анастасия ФИЛАТОВА
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Расхитителей железной дороги могут привлечь к уголовной ответственностиРасхитителей железной дороги могут привлечь к уголовной ответственностиФото: Ольга Крыльцова
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В Самарской области полицейские поймали на железной дороге двоих молодых преступников. Парни украли часть имущества железнодорожников.

- Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте на станции Новообразцовое выявили 24-летнего и 23-летнего молодых людей, которые похитили рельсы и детали верхнего строения пути общим весом около 200 кг, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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