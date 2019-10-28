В Самарской области двое парней похитили часть железной дороги

СЕГОДНЯ 16:03 2019-10-28T16:03:41+03:00

Расхитителей железной дороги могут привлечь к уголовной ответственности Фото: Ольга Крыльцова

Парни хотели стащить около 200 кг деталей с пути

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В Самарской области полицейские поймали на железной дороге двоих молодых преступников. Парни украли часть имущества железнодорожников.

- Сотрудники Сызранского ЛО МВД России на транспорте на станции Новообразцовое выявили 24-летнего и 23-летнего молодых людей, которые похитили рельсы и детали верхнего строения пути общим весом около 200 кг, - сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ПФО.

Сейчас полицейские проводят по факту случившегося проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU