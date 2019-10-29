В Самаре на Вилоновской под колеса Toyota RAV4 угодил 10-летний мальчик на самокате

СЕГОДНЯ 08:30 2019-10-29T08:30:42+03:00

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Вечером в понедельник, 28 октября, в центре Самары произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Примерно в 20:00 на улице Вилоновской под колеса Toyota RAV4 угодил 10-летний мальчик на самокате. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

- 24-летний водитель двигался на кроссовере со стороны улицы Галактионовской в направлении улицы Чапаевской. Напротив дома № 22 по улице Вилоновской он наехал на мальчика, который на самокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Световозвращающих элементов на его одежде не было, - рассказали полицейские.

В результате случившегося мальчик получил травмы головы и ноги. Его госпитализировали в травматологическое отделение одной из городских больниц. В облГлавке уточняют, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU