2019-10-29T08:30:42+03:00
Происшествия

В Самаре на Вилоновской под колеса Toyota RAV4 угодил 10-летний мальчик на самокате

Ребенок пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Водитель иномарки не пропустил мальчика на пешеходном переходеВодитель иномарки не пропустил мальчика на пешеходном переходеФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Вечером в понедельник, 28 октября, в центре Самары произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Примерно в 20:00 на улице Вилоновской под колеса Toyota RAV4 угодил 10-летний мальчик на самокате. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

- 24-летний водитель двигался на кроссовере со стороны улицы Галактионовской в направлении улицы Чапаевской. Напротив дома № 22 по улице Вилоновской он наехал на мальчика, который на самокате пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Световозвращающих элементов на его одежде не было, - рассказали полицейские.

В результате случившегося мальчик получил травмы головы и ноги. Его госпитализировали в травматологическое отделение одной из городских больниц. В облГлавке уточняют, что по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников дорожного движения соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тольятти сдавал свою кухню наркоманам за еду и алкоголь
В Тольятти пытались ввезти почти 303 тысячи нелегальных яиц из Азербайджана
Теплая погода 28 октября в Самарской области побила рекорд 84-летней давности
Тольяттинская «Лада» на выезде обыграла «Ростов» в матче ВХЛ
В Самаре в конце ноября закончат возводить железобетонный каркас ледового Дворца спорта
Нападающего тольяттинской «Лады» вызвали в молодежную сборную России по хоккею
В Самаре теплоэнергетики заменили прохудившуюся трубу на улице Береговой
Деньги - рабочим, молодым семьям и льготникам: бюджет Самарской области на следующую трехлетку станет еще более социальным
После строительства «правого» поворота к «Самаре Арене» запустят трамвай № 24к
Экс-игрок "Крыльев Советов" Сергей Корниленко стал представителем бренда Chery в России
"Кто сказал, что Там Там безопаснее?": эксперт раскритиковал инициативу самарских властей
«Самара Арена» может принять матчи Кубка мира по регби
Трамваи до стадиона «Самара Арена» не будут ходить до 3 ноября
В Самарской области двое парней похитили часть железной дороги
Самару включили в список лучших городов для отдыха и путешествий в 2020 году
В Тольятти во дворе дома на Фрунзе женщина упала на асфальт и умерла
В Самаре в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ фильма «Верность»
Самарцам предлагают «семейные скидки» в стоматологии «Эденталь»