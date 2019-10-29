В Тольятти пытались ввезти почти 303 тысячи нелегальных яиц из Азербайджана

СЕГОДНЯ 08:47 2019-10-29T08:48:57+03:00

Фуре с яйцами придется вернуться обратно в Азербайджан Фото: Архив "КП"

У водителя фуры не нашлось необходимых документов на груз

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В Тольятти таможенники и сотрудники Россельхознадзора не пустили фуру с куриными яйцами. Груз, который везли из Республики Азербайджан, оказался без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

- В Самарскую область пытались ввезти 840 коробок с куриными яйцами общим количеством 302840 штук. Товар предназначался одной из местных компаний, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Самарской области.

Пропустить подозрительные яйца в регион специалисты никак не могли, поэтому они развернули фуру. Теперь ей придется везти свой груз обратно в Азербайджан.

ИСТОЧНИК KP.RU