2019-10-29T08:48:57+03:00
Общество

В Тольятти пытались ввезти почти 303 тысячи нелегальных яиц из Азербайджана

У водителя фуры не нашлось необходимых документов на груз
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фуре с яйцами придется вернуться обратно в АзербайджанФуре с яйцами придется вернуться обратно в АзербайджанФото: Архив "КП"
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В Тольятти таможенники и сотрудники Россельхознадзора не пустили фуру с куриными яйцами. Груз, который везли из Республики Азербайджан, оказался без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

- В Самарскую область пытались ввезти 840 коробок с куриными яйцами общим количеством 302840 штук. Товар предназначался одной из местных компаний, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Самарской области.

Пропустить подозрительные яйца в регион специалисты никак не могли, поэтому они развернули фуру. Теперь ей придется везти свой груз обратно в Азербайджан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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