В Тольятти пытались ввезти почти 303 тысячи нелегальных яиц из Азербайджана
В Тольятти таможенники и сотрудники Россельхознадзора не пустили фуру с куриными яйцами. Груз, который везли из Республики Азербайджан, оказался без необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
- В Самарскую область пытались ввезти 840 коробок с куриными яйцами общим количеством 302840 штук. Товар предназначался одной из местных компаний, - сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Самарской области.
Пропустить подозрительные яйца в регион специалисты никак не могли, поэтому они развернули фуру. Теперь ей придется везти свой груз обратно в Азербайджан.
ИСТОЧНИК KP.RU