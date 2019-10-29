Житель Тольятти сдавал свою кухню наркоманам за еду и алкоголь

СЕГОДНЯ 09:13 2019-10-29T09:13:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти местный житель пойдет под суд за то, что сдавал свою квартиру не тем людям. Он устроил в своем жилище наркопритон. При этом получал за это мужчина не деньги, а все те же запрещенные вещества и алкоголь.

- Установлено, что мужчина предоставлял свою кухню для потребления и изготовления наркотиков. В качестве вознаграждения он получал часть наркотиков, продукты питания и алкоголь, - сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.

О притоне стало известно полицейским. После этого он перестал существовать. В отношении тольяттинца возбудили уголовное дело. Недавно его расследование завершили и передали на рассмотрение в суд. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы с ограничением свободы до 1 года.

ИСТОЧНИК KP.RU