На трассе М-5 в Самарской области водитель грузовика не заметил в темноте пенсионера и сбил его

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-29T09:57:41+03:00

Мужчина шел ночью в попутном с грузовиком направлении Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В Самарской области полицейские проводят проверку по факту серьезного ДТП, которое произошло ночью 28 октября на 1007 км 469 м трассы М-5 «Урал». Там примерно в 3:50 водитель грузовика сбил пенсионера.

- 42-летний водитель автомобиля ISUZU двигался со стороны Самары в направлении Тольятти. В пути следования он наехал на 71-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пенсионер получил перелом обеих тазобедренных костей. Его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU