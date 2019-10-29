2019-10-29T09:57:41+03:00
Происшествия

На трассе М-5 в Самарской области водитель грузовика не заметил в темноте пенсионера и сбил его

Мужчину с переломами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина шел ночью в попутном с грузовиком направленииМужчина шел ночью в попутном с грузовиком направленииФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские проводят проверку по факту серьезного ДТП, которое произошло ночью 28 октября на 1007 км 469 м трассы М-5 «Урал». Там примерно в 3:50 водитель грузовика сбил пенсионера.

- 42-летний водитель автомобиля ISUZU двигался со стороны Самары в направлении Тольятти. В пути следования он наехал на 71-летнего мужчину, который двигался в попутном направлении без светоотражающих элементов на одежде, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пенсионер получил перелом обеих тазобедренных костей. Его госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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