Не хватало денег: в Самарской области сотрудница банка похитила из сейфа более 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-29T10:19:28+03:00

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В Приволжском районе Самарской области обворовали один из банков. Там не досчитались более 200 тысяч рублей. Как выяснилось, деньги «увела» 31-летняя сотрудница финансовой организации.

- По данным оперативников, женщина воспользовалась своим служебным положением и похитила из сейфа 209 067 рублей. Свой поступок она объяснила тяжелым материальным положением, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам женщины, она планировала использовать деньги для собственных нужд, а в дальнейшем вернуть недостачу в банк. Известно, что ранее она судима не была. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Ей грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU