2019-10-29T10:21:56+03:00
Происшествия

Суд отправил в СИЗО посредника, который нес взятку для замначальника Куйбышевской железной дороги

Сам Дмитрий Атякин пока на свободе
Александра БУДАЕВА
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Следователи обратились в суд для того, чтобы арестовать предполагаемых посредников в передаче взятки. В итоге по решению суда Сергей Филимонов отправлен под домашний арест, а Владимир Ефимов обосновался в СИЗО - причем, возможно, надолго.

Оба мужчины, по версии следствия, были задействованы в коррупционной схеме и участвовали в передаче взятки первому заместителю начальника Куйбышевской железной дороги Дмитрию Атякину. 1,2 млн рублей должны были дать "зеленый свет" грузу, принадлежащему ООО "Нефтетранс". В противном случае компании грозили расторжением контракта на перевозку товаров по железнодорожным путям.

Сделку неожиданно прервали сотрудники УФСБ России по Самарской области, все материалы они передали следователям, и 27 октября в Приволжском следственном управлении на транспорте СК России были возбуждены уголовные дела: в отношении Дмитрия Атякина - по статье "Получение взятки в особо крупном размере", Филимонову и Ефимову вменяют посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

Задержание высокопоставленного железнодорожника в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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