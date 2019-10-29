Неизвестные обстреляли школу в Новокуйбышевске

СЕГОДНЯ 11:28 2019-10-29T12:53:00+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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Сегодня утром, во вторник 29 октября, ЧП произошло в городе Новокуйбышевск. Неизвестные обстреляли школу № 5.

- Примерно в девять утра раздались хлопки. Судья по всему стреляли очередью из страйкбольного оружия, - рассказывают очевидцы.

Как стало известно "КП-Самара" от правоохранителей, в происшествии никто не пострадал. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.

Пули повредили окно на третьем этаже, оставили несколько следов на стене.

—В мерах безопасности дети были переведены в другую аудиторию. По мнению полиции, угроза жизни и здоровью детей отсутствует, - передает gorodnsk63.ru слова директора школы Ольги Кудряшовой.

Правоохранители продолжают работу на месте событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU