2019-10-29T12:04:13+03:00
Общество

В Самарской области одобрили закон о запрете продажи вейпов подросткам

Нарушителям придется заплатить приличные штрафы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь продажа вейпов для подростков будет под запретомТеперь продажа вейпов для подростков будет под запретомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Депутаты Самарской губернской думы во вторник, 29 октября, одобрили закон о запрете продажи электронных сигарет подросткам. Согласно ему, несовершеннолетним нельзя будет продавать вейпы и жидкости для них.

С инициативой принять такой закон ранее выступила мэрия Самары. Чиновники предложили ввести штрафы за продажу подросткам электронных сигарет. За основу разработчики законопроекта взяли опыт других регионов: Московской, Ленинградской, Архангельской, Владимирской, Саратовской областей.

Так, за нарушение данного закона обычных граждан предлагается штрафовать на 3-4 тысячи рублей, должностных лиц — на 10-20 тысяч рублей, юридических лиц — на 30-50 тысяч рублей. При повторном нарушении придется заплатить куда большие штрафы: для граждан — 5 тысяч рублей, для должностных лиц — 20-30 тысяч рублей, для юрлиц — 50-100 тысяч рублей. Закон должен вступить в силу после того, как его подпишет губернатор Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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