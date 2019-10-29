Коньячный завод взыскивает с сызранских бутлегеров 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-29T12:07:28+03:00

На территории соседней Саратовской области сызранцы создали подпольный цех по производству водки и коньяка под видом известных марок

Изменить размер текста: A A

Шесть человек попали под суд в Саратовской области за то, что организовали там подпольный цех по производству алкоголя. Организаторами бизнеса оказались жители Сызрани, в ноябре прошлого года всю ОПГ задержали сотрудники УФСБ России по Самарской области.

При обыске в поселке Возрождение Самартовской области силовики изъяли несколько тонн алкоголя, разлитого в бутылки с этикетками «Царская охота Platinum», «Царская охота Gold», «Родник Сибири», «Лезгинка» - по мнению экспертов, на них бутлегеры могли заработать как минимум шесть миллионов рублей.

Организатором ОПГ следствие посчитало Ильича Тамояна из Сызрани, к подпольному бизнесу он привлек своих знакомых: Володю Мирзояна и Артема Проценко, плюс трех нелегалов Талата Мамадинова, Нодиру Идрисахунову и Внеру Сапаеву - их обучили работать на автоматической линии алкогольного цеха и они начали разливать спиртное по бутылкам, а потом клеить на них специальные марки и этикетки.

Сбывалась продукция в розничных магазинах Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.

Сотрудников цеха специально обучили работать на автоматической линииФото: предоставлено полицией.

После того, как бизнес прикрыли, на всю группировку возбудили уголовные дела по нескольким статьям, в том числе за сбыт контрафактного алкоголя и подделку акцизных марок.

В июне уголовное дело передали в Вольский районный суд Саратовской области, где недавно всей компании вынесли обвинительный приговор.

По решению суда Ильич Тамоян приговорен к двум годам лишения свободы, Мирзоян - к полутора годам, Мадаминова - к 10 месяцам, все они наказание будут отбывать в колонии строгого режима. Идрисахунову и Сапаеву также признали виновными, приговорили к реальным срокам, но зачли то время, что они уже пробыли в СИЗО, и освободили в зале суда. Артема Проценко суд приговорил к полутора годам условно.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО «Кизлярский коньячный завод» и постановил взыскать со всех шестерых 3,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU