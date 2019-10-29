В центре Самары четыре дома могут стать историческими памятниками

СЕГОДНЯ 21:40 2019-10-29T21:40:28+03:00

Это произойдет, если они пройдут историко-культурную экспертизу

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В Самаре сразу несколько домов могут получить новый статус. Все они находятся на улице Степана Разина. Строения хотят признать памятниками архитектуры. Торги на проведение государственной историко-культурной экспертизы были опубликованы на сайте Госзакупок.

Согласно размещенной информации, подрядчику до 20 декабря предстоит ознакомиться с 19-ю архитектурными памятниками Самарской области. Четыре из них находятся в региональной столице и их при прохождении экспертизы должны включить в государственный реестр объектов культурного наследия.

В Самаре речь идет о доме Шихобалова - Степана Разина, 31а, литера А3, жилом доме ОГПУ - Степана Разина, 31б-33, литеры А,А1,А2 и двух жилых домах Пензиных - Степана Разина, 40-42.

Отметим, что еще сразу несколько объектов, которые предстоит изучить, находятся в селе Алькино Похвистневского района. Также в списке - несколько сел Алексеевского района и село Новая Чесноковка Исаклинского района. Исполнитель работ должен определиться 11 ноября. Максимальная стоимость контракта - 930 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU