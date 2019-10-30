2019-10-30T08:06:55+03:00
Происшествия

На трассе М-5 под Самарой бесправный водитель ВАЗа опрокинул грузовик и погиб после наезда другой легковушки

Молодой человек сам спровоцировал аварию, выехав на встречную полосу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой водитель "четырнадцатой" скончался до приезда медиковМолодой водитель "четырнадцатой" скончался до приезда медиковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ночью во вторник, 29 октября, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области произошло двойное ДТП, которое привело к гибели человека. Примерно в 3:30 на 1096 км 610 м дороги столкнулись грузовик ISUZU, ВАЗ-21140 и ВАЗ-21074. По предварительным данным полицейских, аварию спровоцировал водитель «четырнадцатой».

- 24-летний молодой человек, не имея права управления, двигался на автомобиле ВАЗ-21140 со стороны Уфы в направлении Самары. В пути следования он пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную полосу, где столкнулся с ISUZU под управлением 46-летнего водителя. После этого грузовик опрокинулся, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

После ДТП «четырнадцатая» вновь оказалась на своей полосе. В этот момент на дороге появился еще один автомобиль — «семерка» — под управлением 49-летнего водителя. Мужчина почему-то не заметил остановившуюся машину и влетел в нее. В результате случившегося водитель «четырнадцатой» скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Также в аварии пострадал водитель грузовика. Ему назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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