В Сызрани парень нашел на улице банковскую карту и потратил чужие деньги на поездку к родственникам
В Сызрани 24-летний местный житель нашел на улице банковскую карту и попал под уголовную статью. Молодой человек не стал искать хозяина и коварно потратил на себя чужие деньги.
- Банковская карта лежала в конверте возле одного из домов на улице Московской. На конверте был написан пин-код. Молодой человек проверил карту и выяснил, что на счету есть денежные средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Молодой человек с помощью своей находки купил продукты питания, а также съездил к родственникам. Всего он потратил 120 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что карта принадлежит 47-летнему жителю Сызрани. Он обнаружил пропажу карты только при оплате услуг ЖКХ.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Недавно правоохранители завершили его расследование и передали на рассмотрение в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU