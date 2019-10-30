2019-10-30T09:42:32+03:00
Происшествия

В Сызрани парень нашел на улице банковскую карту и потратил чужие деньги на поездку к родственникам

Владелец карты неосмотрительно потерял ее вместе с конвертом, где был написан пин-код
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Молодой сызранец потратил с чужой карты около 120 тысяч рублейМолодой сызранец потратил с чужой карты около 120 тысяч рублейФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Сызрани 24-летний местный житель нашел на улице банковскую карту и попал под уголовную статью. Молодой человек не стал искать хозяина и коварно потратил на себя чужие деньги.

- Банковская карта лежала в конверте возле одного из домов на улице Московской. На конверте был написан пин-код. Молодой человек проверил карту и выяснил, что на счету есть денежные средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек с помощью своей находки купил продукты питания, а также съездил к родственникам. Всего он потратил 120 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что карта принадлежит 47-летнему жителю Сызрани. Он обнаружил пропажу карты только при оплате услуг ЖКХ.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Недавно правоохранители завершили его расследование и передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самарская детская театральная студия заняла первое место на международном конкурсе в Москве
Молодые специалисты КНПЗ представили собственные разработки в Москве
В Самаре женщина получила 2,5 года колонии за обещание помочь получить справку об инвалидности
В Самарской области долг за «коммуналку» помешал женщине продать свою иномарку
Депутат Михаил Маряхин будет работать в Самарской губернской думе на безвозмездной основе
В Самаре коммунальщики направят на борьбу с вандалами-граффитистами видеокамеры
В Самарской области водитель на «Шевроле Нива» сбил шедшего по обочине подростка
Логотип Самарского метрополитена могут сменить на «сгущенку» или «волны»
В Южном городе могут установить скульптурную композицию «Тимур и его команда»
В Самарской области росгвардейцы помогли потерявшемуся участнику ВОВ вернуться домой
Фонду защиты прав дольщиков Самарской области получит более 800 млн рублей
В Самарской области безработный уголовник обокрал церковь