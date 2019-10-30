В Сызрани парень нашел на улице банковскую карту и потратил чужие деньги на поездку к родственникам

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-30T09:42:32+03:00

Владелец карты неосмотрительно потерял ее вместе с конвертом, где был написан пин-код

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В Сызрани 24-летний местный житель нашел на улице банковскую карту и попал под уголовную статью. Молодой человек не стал искать хозяина и коварно потратил на себя чужие деньги.

- Банковская карта лежала в конверте возле одного из домов на улице Московской. На конверте был написан пин-код. Молодой человек проверил карту и выяснил, что на счету есть денежные средства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек с помощью своей находки купил продукты питания, а также съездил к родственникам. Всего он потратил 120 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что карта принадлежит 47-летнему жителю Сызрани. Он обнаружил пропажу карты только при оплате услуг ЖКХ.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Недавно правоохранители завершили его расследование и передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU