2019-10-30T12:31:32+03:00
Общество

Самарская детская театральная студия заняла первое место на международном конкурсе в Москве

Мюзикл, представленный ребятами, признали одним из лучших
Илона МАЙСКАЯ
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В Москве прошел финал XXV международного конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров». В нем приняли участие 80 театров из 49 городов. Также одним из участников конкурса стала детская образцовая театральная студия «Дорога Добра» из Самарской области. Ребята заняли там первое место.

- В этом году студия «Дорога Добра» победила в 6 конкурсах. Это позволило ей принять участие в финале международного конкурса в Москве. Там самарские молодые артисты показали мюзикл «Тайна Серого замка, или каникулы с привидениями», - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Отметим, что мюзикл был специально написан для студии «Дорога Добра». Автором либретто стала режиссер студии Наталья Беляева, а музыки — молодой самарский композитор Иван Пилюкшин.

- В финале было очень серьезное сражение, но мы не подкачали. Нами заинтересовались итальянские партнеры. Работа на этом конкурсе была выполнена блестяще, как сказали члены жюри, - рассказала Наталья Беляева.

Добавим, что теперь ребятам предстоит принять участие в финале окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Они представят регион в номинации «Школьные театры». Победители станут известны в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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