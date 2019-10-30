В Самаре в день проведения Парада Памяти 2019 в небо запустят легендарный штурмовик Ил-2

СЕГОДНЯ 13:14 2019-10-30T13:16:58+03:00

А по площади Куйбышева проедет не менее знаменитый танк Т-34

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В следующий четверг, 7 ноября, в 12:00 в Самаре на площади имени В.В. Куйбышева пройдет Парад Памяти. В этом году его темой станет «Солдатская Слава».

В параде примут участие 125 парадных расчетов. Это будут военнослужащие, силовики, представители патриотических общественных организаций, студенты, юнармейцы, кадеты, воспитанники суворовских и нахимовских военно-морских училищ всех регионов ПФО. Участников парада разделят на четыре части: историческую, где солдаты будут одеты в форму Великой Отечественной войны, а также там покажут 43 единицы техники времен войны, в том числе танк Т-34; военную, в которой пройдут парадным маршем силовые структуры, кадеты и ветеранские общественные организации; «марш юнармейцев» - всего около 2500 человек и гражданскую часть.

После этого в городе пройдет воздушный парад. В нем примут участие самолеты времен Великой Отечественной войны, над которыми поработали реставраторы. Это По-2 и легендарный штурмовик Ил-2, а также самолеты ЯК.

Кроме того, в рамках Парада Памяти на набережной реки Волги пройдет историческая реконструкция «Сталинград 42. Группа полковника Горохова». В ней примут участие представители военно-исторических клубов из разных регионов России, а также из Казахстана. Еще жителей и гостей города 7 ноября ждут концерт, выставка военно-исторической техники, полевая кухня и многое другое.

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ИСТОЧНИК KP.RU