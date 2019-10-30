2019-10-30T15:45:14+03:00
Общество

Чтобы не создавали хаос: в Самаре на пересечении Победы и Кирова сделают разворотную полосу

Предполагается, что на этом участке смогут разместиться как минимум три машины
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре активно продолжается ремонт улицы Победы на участке от улицы Елизарова до улицы Гагарина. Подрядчик должен был приступить к работам только в следующем году, но решил начать обновление этого отрезка дороги пораньше. Сейчас работы ведутся в районе пересечения улицы Победы с проспектом Кирова и с улицей Воронежской.

- На пересечении с проспектом Кирова идет финальный этап ремонта. Там уложили новое асфальтобетонное покрытие. Также с учетом рекомендаций ГИБДД идет устройство и так называемого островка безопасности. Это нужно, чтобы автомобилисты не разворачивались в хаотичном порядке, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

По словам представителя подрядчика — ООО НПФ «XXI Век», за перекрестком Победы — Кирова, где раньше была стихийная парковка машин, началось обустройство газона. Также рядом делают новую разворотную полосу шириной 9 метров. Предполагается, что там смогут уместиться как минимум три машины. При необходимости автомобилисты смогут поворачивать налево в сторону улицы Ново-Вокзальной. Еще одну разворотную полосу рабочие должны сделать в районе перекрестка с улицей Краснодонской. Отметим, что полностью отремонтировать участок улицы Победы от Елизарова до Гагарина подрядчик планирует до конца дорожного сезона 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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