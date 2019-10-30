"Поднимали общими усилиями": под Подбельском легковушка вылетела в кювет
Сотрудники ГИБДД остановили едущие машины и попросили водителей помочь автолюбительнице
Легковушка улетела в кювет
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Трагедия чуть не случилась сегодня поздним вечером на трассе около Подбельска. На дороге Самара -Бугуруслан девушка-водитель не справилась с управлением и вылетела в кювет, едва не перевернувшись.
- Только благодаря инспекторам ГИБДД Похвистнево, которые остановили около 15 машин и призвали мужчин оказать содействие, общими усилиями удалось поднять авто на трассу, - рассказали очевидцы ДТП.
Сейчас полиция разбирается в причинах ДТП. Возможно, виновны плохая погода и плохая же видимость.
ИСТОЧНИК KP.RU