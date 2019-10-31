2019-10-31T08:24:33+03:00
Происшествия

В Самаре на Заводском шоссе открытым пламенем горел 2-этажный ангар

Площадь пожара составила 400 квадратных метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение огня у пожарных ушло около двух часовНа тушение огня у пожарных ушло около двух часовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ранним утром в четверг, 31 октября, в Советском районе Самары произошел крупный пожар. Примерно в 5:30 на Заводском шоссе 101/3 загорелся двухэтажный железный ангар.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 5:34. По приезду установлено, что ангар горит открытым пламенем. В 5:51 был объявлен ранг вызова № 2, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На тушение пожара выезжали 63 человека и 15 спецмашин. Справиться с огнем, который распространился на территории площадью 400 квадратных метров, они смогли в 7:31. Как отмечают в оперативном ведомстве, в результате случившегося никто не пострадал. Из-за чего начался пожар, пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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