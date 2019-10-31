В Самарской области 14-летний подросток на «Ниве» сбил свою ровесницу

СЕГОДНЯ 10:00 2019-10-31T10:00:01+03:00

Мальчик наехал на девушку, когда та шла по краю дороги ему навстречу

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В Самарской области полицейские провели проверку по факту ДТП, которое произошло 27 октября в селе Выселки Ставропольского района. Там на улице Заречной под колеса «Шевроле Нива» угодила 14-летняя девочка. Об аварии стало известно только спустя два дня и то потому, что виновника происшествия «сдал» его отец.

- 35-летний мужчина рассказал, что его 14-летний сын наехал на девушку, когда та шла по краю проезжей части во встречном направлении. Проверка показала, что подросток не выбрал безопасную скорость и не справился с рулевым управлением, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В дальнейшем девушка самостоятельно обратилась с травмой ноги в одну из больниц Тольятти. Ей было назначено стационарное лечение. Что касается виновника ДТП, то на него составили несколько административных протоколов. Все материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защиты их прав при администрации Ставропольского района и в ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU