Не будет задержек на повороте: в Самаре изменили режим работы светофоров на Московское шоссе/Советской Армии

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-31T10:15:37+03:00

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В Самаре изменили режим работы светофора на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии. Там скорректировали время, отведенное пешеходам для пересечения дороги.

- По указанию АСАДО и минтранса выделено время для беспрепятственного правого поворота с Московского шоссе на улицу Советской Армии без движения пешеходов. Красный пешеходам теперь включается раньше, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».

Как отмечают в компании, смысл этого изменения заключается в том, чтобы развести потоки пешеходов и транспорта. Теперь у автомобилистов не будет там лишних задержек. Пешеходам выделили 18-25 секунд для пересечения дороги. Если этого времени будет мало, то его увеличат.

ИСТОЧНИК KP.RU