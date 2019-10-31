Не будет задержек на повороте: в Самаре изменили режим работы светофоров на Московское шоссе/Советской Армии
В Самаре изменили режим работы светофора на пересечении Московского шоссе и улицы Советской Армии. Там скорректировали время, отведенное пешеходам для пересечения дороги.
- По указанию АСАДО и минтранса выделено время для беспрепятственного правого поворота с Московского шоссе на улицу Советской Армии без движения пешеходов. Красный пешеходам теперь включается раньше, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».
Как отмечают в компании, смысл этого изменения заключается в том, чтобы развести потоки пешеходов и транспорта. Теперь у автомобилистов не будет там лишних задержек. Пешеходам выделили 18-25 секунд для пересечения дороги. Если этого времени будет мало, то его увеличат.
ИСТОЧНИК KP.RU