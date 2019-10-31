2019-10-31T11:36:44+03:00
Общество

Из Самары по понедельникам начнут летать самолеты до Еревана

Новый рейс внесли в осенне-зимнее расписание аэропорта Курумоч
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теперь из Самары в Ереван можно будет летать дважды в неделюТеперь из Самары в Ереван можно будет летать дважды в неделюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В расписании аэропорта Курумоч произошли изменения. Теперь из Самары в Ереван запущен еще один рейс. Полеты в столицу Армении будет выполнять авиакомпания PegasFly.

- Самолеты в Ереван будут летать один раз в неделю по понедельникам. Время отправления из Самары — 17:10, а из Еревана — 13:15 по местному времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 190, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Напомним, что в Ереван летают еще самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские Авиалинии» - также один раз, но по субботам. Из Самары они отправляются в 8:45, а из Еревана — в 12:15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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