В Сызрани гололедица и снегопад «столкнули» на мосту несколько автомобилей

СЕГОДНЯ 12:10 2019-10-31T12:10:39+03:00

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В Самарской области наступил день жестянщика. Утром в четверг, 31 октября, в Сызрани на верхнем мосту у Вознесенского монастыря в ДТП попали сразу несколько машин, пишет КТВ-Луч.

- На мосту столкнулись около 8 автомобилей. Все из-за снегопада и гололедицы на дороге. После этого там образовалась приличная пробка, - рассказали очевидцы происшествия.

В облГлавке сообщили, что на мосту произошли три ДТП, в них никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварий и всех участников.

ИСТОЧНИК KP.RU