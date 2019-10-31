2019-10-31T12:10:39+03:00
Происшествия

В Сызрани гололедица и снегопад «столкнули» на мосту несколько автомобилей

К счастью, ДТП обошлись без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Выпадение первого снега для сызранских автомобилистов обернулось днем жестянщика / Фото: Маленькая СызраньВыпадение первого снега для сызранских автомобилистов обернулось днем жестянщика / Фото: Маленькая Сызрань
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В Самарской области наступил день жестянщика. Утром в четверг, 31 октября, в Сызрани на верхнем мосту у Вознесенского монастыря в ДТП попали сразу несколько машин, пишет КТВ-Луч.

- На мосту столкнулись около 8 автомобилей. Все из-за снегопада и гололедицы на дороге. После этого там образовалась приличная пробка, - рассказали очевидцы происшествия.

В облГлавке сообщили, что на мосту произошли три ДТП, в них никто не пострадал. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства аварий и всех участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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