В Нефтегорском районе на «встречке» столкнулись грузовик и легковушка: погибли два человека
Днем в четверг, 31 октября, на 70 км трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Нефтегорском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись легковушка и грузовик.
- По предварительной версии полицейских, авария произошла после того, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы. Сейчас медики оказывают пострадавшим помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские проводят по факту произошедшего проверку. Они устанавливают все детали аварии и личности участников происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU