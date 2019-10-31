В Нефтегорском районе на «встречке» столкнулись грузовик и легковушка: погибли два человека

СЕГОДНЯ 12:40 2019-10-31T12:50:47+03:00

Также в аварии есть и другие пострадавшие

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Днем в четверг, 31 октября, на 70 км трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Нефтегорском районе произошло смертельное ДТП. Там столкнулись легковушка и грузовик.

- По предварительной версии полицейских, авария произошла после того, как один из автомобилей выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли два человека, еще двое получили травмы. Сейчас медики оказывают пострадавшим помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские проводят по факту произошедшего проверку. Они устанавливают все детали аварии и личности участников происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU