2019-10-31T16:03:20+03:00
Общество

Как прошел Юнармейский марш Калашникова в Самаре 2019

В Самаре к 100-летию со дня рождения легендарного конструктора на площади Куйбышева прошел Юнармейский марш Калашникова 2019
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В акции приняли участие по 52 лучших юнармейца.В акции приняли участие по 52 лучших юнармейца.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самаре на площади Куйбышева в четверг, 31 октября, прошел Юнармейский марш Калашникова 2019. Событие посвящено 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова. В марше приняли участие 47 парадных коробок Юнармии – это больше двух тысяч человек.

В марше приняли участие 47 парадных коробок Юнармии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В марше приняли участие 47 парадных коробок ЮнармииФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Несмотря на холод, Юнармейцы вышли на марш. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Несмотря на холод, Юнармейцы вышли на марш.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- В акции приняли участие по 52 лучших юнармейца из каждого муниципалитета Самарской области - всего представлено 47 муниципалитетов, - рассказали в пресс-службе ЦВО.

Парадные расчеты исполнили военные песни и прошли торжественным маршем. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Парадные расчеты исполнили военные песни и прошли торжественным маршем.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На мероприятии прошел торжественный вынос знамени Юнармии и фотографии Михаила Калашникова. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На мероприятии прошел торжественный вынос знамени Юнармии и фотографии Михаила Калашникова.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На мероприятии прошел торжественный вынос знамени Юнармии и фотографии Михаила Калашникова, а первый в России юнармейский коллектив барабанщиков показал свои умения. Кроме того, парадные расчеты исполнили военные песни и прошли торжественным маршем.

- В этом году в преддверии Парада Памяти 7 ноября мы проводим первый юнармейский марш – смотр строя и песни, посвященный 100-летней годовщине со дня рождения великого советского и российского конструктора стрелкового оружия Героя Социалистического Труда Михаила Калашникова. Сегодня в строю стоят лучшие юнармейцы - представители всех муниципальных образований Самарской области, они готовились к этому смотру. Победители пройдут торжественным маршем в составе парадных расчетов 7 ноября, - рассказал Александр Фетисов.

В мероприятии приняли участие в общей сложности более 2000 человек. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В мероприятии приняли участие в общей сложности более 2000 человек.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Марш прошел 31 октября. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Марш прошел 31 октября.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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