В кафе на ж/д вокзале в Сызрани нашли еду без документов

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-31T16:40:00+03:00

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В Сызрани сотрудники надзорных ведомств проверили, чем кормят посетителей железнодорожного вокзала. Как выяснилось, не все точки общепита торговали качественной едой.

- В одном из кафе, расположенном в здании вокзала Сызрань-1, было выявлено несколько нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Продукция там продавалась без документов, которые подтверждали бы ее качество и безопасность, - сообщили в Сызранской транспортной прокуратуре.

Также проверка показала, что на продуктах не было маркировочных ярлыков с указанием изготовителя, даты, сроков годности и условий хранения, пишет «Маленькая Сызрань». Насколько известно, владелец заведения уже устранил все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU