2019-10-31T16:40:00+03:00
Общество

В кафе на ж/д вокзале в Сызрани нашли еду без документов

Нарушения выявили сотрудники прокуратуры
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Владельцу кафе в Сызрани пришлось срочно устранять все нарушенияВладельцу кафе в Сызрани пришлось срочно устранять все нарушенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Сызрани сотрудники надзорных ведомств проверили, чем кормят посетителей железнодорожного вокзала. Как выяснилось, не все точки общепита торговали качественной едой.

- В одном из кафе, расположенном в здании вокзала Сызрань-1, было выявлено несколько нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Продукция там продавалась без документов, которые подтверждали бы ее качество и безопасность, - сообщили в Сызранской транспортной прокуратуре.

Также проверка показала, что на продуктах не было маркировочных ярлыков с указанием изготовителя, даты, сроков годности и условий хранения, пишет «Маленькая Сызрань». Насколько известно, владелец заведения уже устранил все нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Высаживают пассажиров и не возвращают деньги»: из-за гололеда автобусы не могут проехать на Красную Глинку
«Где постоим?» Из-за снегопада Самару сковали километровые пробки
Стабильная величина: в Самаре определили, сколько будет стоит квадратный метр жилья
А вдруг кирпич на голову? Горадминистрацию обязали снести заброшки в Промышленном районе
«Задача на сезон - все выигрывать»: баскетболистки «Самары» дебютируют в Суперлиге-2
В Самаре запретят остановку и стоянку транспорта на улице Советской Армии
НА «СИБУР Тольятти» обсудили возможности сотрудничества с Российско-Германской внешнеторговой палатой
Правнук объяснил, как 94-летняя бабушка оказалась одна в дачном доме под Тольятти
В Самаре завершили расследование дела бывшего главы Фонда капремонта
Как прошел Юнармейский марш Калашникова в Самаре 2019
На «СИБУР Тольятти» обсудили возможности сотрудничества с Российско-Германской внешнеторговой палатой
В Самаре подшипниковый завод «заставили» выплатить своим сотрудникам почти 4 млн рублей
МегаФон – цифровой партнер чемпионата мира по программированию ICPC
«Тольяттиазот» признали лучшим в Самарской области предприятием по производительности труда
Самарская сетевая компания повысила надежность энергоснабжения Кинеля
В Самаре Парад Памяти «подвинет» сельхозярмарку с площади Куйбышева
Всего 4,8 балла из 10: Самарская область попала в антилидеры рейтинга по уровню счастья