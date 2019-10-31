Стабильная величина: в Самаре определили, сколько будет стоит квадратный метр жилья

СЕГОДНЯ 18:43 2019-10-31T18:43:51+03:00

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В Самаре вновь утвердили размер официальной стоимости квадратного метра квартир. Согласно постановлению городской администрации, средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилья в областной столице на четвертый квартал 2019 года составила 48 883 рублей. Этот размер остается неизменным уже с начала года.

Конечно, официальная стоимость квадратного метра не значит, что все жилье в городе будет продаваться именно по такой цене. Но тем не менее эта величина применяется чиновниками для расчета суммы всевозможных соцвыплат и пособий - например на приобретение жилья муниципальными служащими или многодетными семьями, имеющими пять и более детей. Кроме того, эту сумму используют при расчете стоимости принадлежащего человеку жилья в случае, если самарец подаст заявление на признание нуждающимся в жилье по соцнайму.

ИСТОЧНИК KP.RU