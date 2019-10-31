«Больше не нужен»: почему в Самаре не будут строить дом для Росгвардии

31 Окт. 21:42 2019-10-31T21:42:20+03:00

Строить дом для росгвардейцев в Самаре не будут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Строительство многоэтажки для бойцов Росгвардии на ул.Мяги в Самаре отменяется. Об этом в соцсети заявил депутат Госдумы и бывший советник начальника Росгвардии Александр Хинштейн. Вместо возведения высотки участок земли собираются перевести из федеральной в городскую собственность и благоустроить.

- Инициировал процесс передачи земельного участка на ул. Мяги из федеральной в муниципальную собственность, - написал депутат. - Руководство Росгвардии мое обращение поддержало.

Выяснилось, что ранее здесь собирались построить высотку для сотрудников военчасти №7452, однако позднее подразделение было расформировано, и сейчас необходимости в возведении дома на ул.Мяги нет. Кроме того, границы застройки прошли бы прямо под окнами уже существующих домов, что могло бы вызвать негативную реакцию у местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU