«Больше не нужен»: почему в Самаре не будут строить дом для Росгвардии
Строительство многоэтажки для бойцов Росгвардии на ул.Мяги в Самаре отменяется. Об этом в соцсети заявил депутат Госдумы и бывший советник начальника Росгвардии Александр Хинштейн. Вместо возведения высотки участок земли собираются перевести из федеральной в городскую собственность и благоустроить.
- Инициировал процесс передачи земельного участка на ул. Мяги из федеральной в муниципальную собственность, - написал депутат. - Руководство Росгвардии мое обращение поддержало.
Выяснилось, что ранее здесь собирались построить высотку для сотрудников военчасти №7452, однако позднее подразделение было расформировано, и сейчас необходимости в возведении дома на ул.Мяги нет. Кроме того, границы застройки прошли бы прямо под окнами уже существующих домов, что могло бы вызвать негативную реакцию у местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU