«Бумагу отдельно, пластик – отдельно»: в субботу самарцы смогут сдать мусор на переработку

31 Окт. 22:32 2019-10-31T22:32:27+03:00

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В субботу в Самаре пройдет ставшая уже традиционной акция «Вторсырье на благотворительность». В пяти местах города волонтеры будут принимать на переработку макулатуру, стекло, металл, пенопласт, сломанную технику и различные виды пластика. Традиционно точки приема будут работать около парка Гагарина (со стороны ул. Сов.Армии), на ул.Осипенко, на пересечении ул.Димитрова и Московского шоссе, около парка Дружбы (со стороны ул.Сов.Армии). Пятая точка, на прошлой акции переезжавшая в музей Модерна, вернется на привычное горожанам место – сквер Высоцкого.

- С ноября на акции мы принимаем невостребованные стройматериалы для образовательного Центра «Выше радуги» для детей с ДЦП в Самаре. Это любые стройматериалы в остатках, кроме обоев, нормального качества, те, которые вам не жалко отдать на благое дело. Принести их можно на любую из пяти точек сбора в субботу, 2 ноября 10.00. до 14.00, - рассказали организаторы акции.

Кроме традиционных видов вторсырья на акции примут чистую одежду, игрушки, канцтовары и продукты для благотворительных обедов фонда «Ты дома», продукты длительного хранения и средства гигиены для общественной организации «Родные люди» и волонтерского проекта «Знание остановит гендерное насилие» (помощь людям в ситуации насилия) Также можно сдать сломанную и ненужную рабочую электронику и бытовую технику любого размера, ртутные (энергосберегающие) лампы, батарейки и аккумуляторы. Отдельно примут аккумуляторы от ноутбуков и пауэр-банки, старые пластиковые зубные щётки и чистые одноразовые пластиковые бритвенные станки, сломанные зонты, остатки тюля, швейные нитки и молнии. Средства от ноябрьской акции будут переведены в поддержку образовательного Центра «Выше радуги» для детей ДЦП в Самаре и приюта для бездомных животных «ЗооСпасение».

ИСТОЧНИК KP.RU