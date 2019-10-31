2019-10-31T23:00:09+03:00
Общество

Движение на Красной Глинке восстановлено

Для того, чтобы привести дорогу в порядок, понадобилась дополнительная техника
Ольга НОВИКОВА
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Проблемные участки почистили и обработали реагентами. Фото: соцсетиПроблемные участки почистили и обработали реагентами. Фото: соцсети
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Движение транспорта на Красной Глинке восстановлено. Об этом в соцсети сообщили представители городских властей. Напомним, сегодня вечером из-за гололеда у автобусов возникли проблемы с тем, чтобы подняться в гору. Они вынуждены были высадить пассажиров и вызвать на подмогу коммунальщиков. В 10 часов вечера городские власти сообщили о том, что движение восстановлено.

- Сегодня на Красной Глинке из-за рельефа и погодных условий автобусы испытывали затруднения при подъеме в гору. Была направлена доп. техника для обработки реагентами. Движение восстановлено. Всем спасибо! – написала руководитель управления информации и аналитики Елена Рыжкова.

Управляющий микрорайоном доложил, что лично проинспектировал проблемные участки.

- Специально объехал микрорайон, Красноглинское шоссе, от 31-км до моста р. Сок, обработано реагентами в обе стороны! Заезд в посёлок Красная глинка и ул. Батайская тоже. Гололёда нет! – отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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