2019-11-01T07:58:28+03:00
Происшествия

Под Сызранью УАЗ влетел на «встречке» в бензовоз: пострадали три человека

Все пострадавшие находились в легковом автомобиле
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП 163 СамараФото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в четверг, 31 октября, под Сызранью. Там в 15:00 на 16 км трассы «Обход Сызрани со стороны трассы М-5 «Урал» столкнулись УАЗ-«Патриот» и бензовоз.

- За рулем легкового автомобиля находился 54-летний мужчина. Он, двигаясь в сторону Саратова, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Рено» с полуприцепом-цистерной под управлением 55-летнего водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пострадали три человека: водитель и два пассажира УАЗа. Их с серьезными травмами увезли в центральную городскую больницу Сызрани.

Бензовоз после столкновения развернуло поперек проезжей части Фото: vk.com

Бензовоз после столкновения развернуло поперек проезжей частиФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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