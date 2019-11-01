Новая школа на 5-ой просеке в Самаре будет работать в две смены

СЕГОДНЯ 08:19 2019-11-01T08:21:26+03:00

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В Октябрьском районе Самары в четверг, 31 октября, прошла встреча с местными жителями по вопросу строительства школы на 5-ой просеке. Ранее предполагалось, что она будет рассчитана на 1500 мест, но недавно стало известно, что это число решили сократить вдвое — до 600 мест.

- Строительство школы на такое количество мест позволит завершить его уже в 2020 году, сохранить лес, а также не нарушить регламент охранной зоны объекта культурного наследия «Дача купца Головкина», которая также называется Дом со слонами, - сообщили представители городской мэрии.

Как отмечают чиновники, хоть школа будет рассчитана на 600 мест, принять она сможет до 1200 учеников. Это станет возможно при введении обучения в две смены. В основном здании новой школы разместятся учебные классы, библиотека, книгохранилище, пищевой блок на 320 мест, а также медицинский и психолого-логопедические кабинеты. В спортивном блоке предусмотрены зал для хореографии, тренажерный зал, спортивный зал, раздевалки и тренерские комнаты. Кроме того, в школе оборудуют кабинеты для групп продленного дня. Что касается транспортной доступности нового учебного заведения, то, по словам главы депстроя Сергея Шанова, для этого будут построены дороги-спутники, подъездные пути и парковочные карманы.

ИСТОЧНИК KP.RU