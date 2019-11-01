2019-11-01T09:25:14+03:00
Общество

В Самарской области ко Дню народного единства устроят православный автопробег

Участники акции за четыре дня посетят несколько городов региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Покровский автопробег займет четыре дняПокровский автопробег займет четыре дняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре специально ко Дню народного единства устроят православный автопробег. Он стартует в пятницу, 1 ноября, от Покровского кафедрального собора, а завершится в понедельник, 4 ноября, у храма святителя Спиридона Тримифунтского. Мероприятие проводится по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. Участники автопробега посетят Самару, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск, а также села Никольское и Винновка.

Программа автопробега:

- 1 ноября — молебен в Покровском соборе в Самаре, старт автопробега, 12:00 праздник в семейном центре в Новокуйбышевске; молебен у мощей, неформальная встреча спортивного сообщества в центре «Единение»; 15:00 приезд в село Никольское в храм Неопалимая Купина, молебен, тренировка, флешмоб; 19:00 тренировка, мастер-класс ММА, матчевые встречи клубов единоборств.

- 2 ноября — 9:00 литургия в Сызранском кафедральном соборе, 12:00 круглый стол в ДЕОЦ, 14:00 Кашпир, источник Федоровской иконы, 19:30 Винновка, Свято-Казанский монастырь.

- 3 ноября — 12:00 выезд в Тольятти, 16:30 посещение Поклонного креста в поселке Волжский.

- 4 ноября — 9:00 божественная литургия в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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