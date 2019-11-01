«Я не хочу жить»: в Самаре женщина встала на колени посреди Московского шоссе

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-01T13:43:12+03:00

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Утром в пятницу, 1 ноября, жители Самары стали свидетелями странной картины. На пересечении Московского шоссе и улицы Георгия Димитрова на средней полосе встала на колени пожилая женщина.

- Женщина заняла одну из полос. В руках у нее плакат, на котором написано страшное: «Я не хочу жить. Денег не надо. Я хочу умереть». Рядом с ней еще собака стоит, - сообщили в соцсетях очевидцы.

Что толкнуло женщину на такой шаг, пока не известно. По предварительным данным, до трагедии дело не дошло. Автомобилисты сообщили, что на место приехали сотрудники полиции и забрали ее с проезжей части.

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ИСТОЧНИК KP.RU