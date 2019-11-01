В жутком ДТП под Самарой погибли четыре человека

СЕГОДНЯ 18:18 2019-11-01T18:39:55+03:00

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Приход холода и снега в Самару ознаменовался и увеличением количеством ДТП, в том числе, и со смертельным исходом. Одно из них произошло в пятницу вечером, 1 ноября, на 63-км Обводной автодороги Самары.

- В Волжском районе случилась автокатастрофа, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области. – Столкнулись два легковых автомобиля, причем лоб в лоб - Toyota и Lada Vesta.

Известно, что от полученных травм на месте погибли 4 человека, три из которых были в отечественном авто. Чудом выжил 13-летний подросток, девочку из искореженного Lada достали спасатели. Сейчас с ней работают медики

Сейчас на месте работает полиция, в том числе начальство регионального ГИБДД.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU