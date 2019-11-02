В Самаре в парке Гагарина начали раздавать бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 09:36 2019-11-02T09:36:31+03:00

Пока точки доступа Wi-Fi появились в двух местах парка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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У любителей прогулок на свежем воздухе, без отрыва от своих телефонов, появился еще один повод чаще ходить в парк имени Юрия Гагарина в Самаре. Теперь там бесплатно раздают Wi-Fi.

- Бесплатно раздаем интернет! Высокоскоростной доступ для всех. Теперь можно не экономить трафик. Свободно общайтесь и делайте трансляции, - обратились к самарцам в твиттере представители МАУ "Парки Самары".

Как отмечают в учреждении, точками Wi-Fi пока оборудованы территории возле колеса обозрения и ледового катка - это аллеи парка.

ИСТОЧНИК KP.RU