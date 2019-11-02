В Самаре в парке Гагарина начали раздавать бесплатный Wi-Fi
Теперь самарцы смогут не экономить интернет-трафик
Пока точки доступа Wi-Fi появились в двух местах паркаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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У любителей прогулок на свежем воздухе, без отрыва от своих телефонов, появился еще один повод чаще ходить в парк имени Юрия Гагарина в Самаре. Теперь там бесплатно раздают Wi-Fi.
- Бесплатно раздаем интернет! Высокоскоростной доступ для всех. Теперь можно не экономить трафик. Свободно общайтесь и делайте трансляции, - обратились к самарцам в твиттере представители МАУ "Парки Самары".
Как отмечают в учреждении, точками Wi-Fi пока оборудованы территории возле колеса обозрения и ледового катка - это аллеи парка.
ИСТОЧНИК KP.RU