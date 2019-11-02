В Самаре водитель "Оки" нарушил ПДД и устроил аварию с тремя автомобилями

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-02T10:03:34+03:00

После столкновения с "Окой" Matiz отбросило на две припаркованные машины Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В пятницу, 1 ноября, в Самаре на пересечении улицы Металлистов и проспекта Юных Пионеров произошло массовое ДТП. Там столкнулись "Ока", Daewoo Matiz, ВАЗ-2114 и BMW X5. По версии полицейских, аварию спровоцировал водитель первой легковушки.

- 22-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле "Ока" по улице Металлистов, на перекрестке с проспектом Юных Пионеров не уступил дорогу "Матизу" под управлением 49-летней женщины. После удара иномарку отбросило на припаркованный ВАЗ-2114, а тот, в свою очередь, на стоящий впереди BMW, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадала автомобилистка. Ее доставили в больницу. Медики осмотрели женщину, а потом отпустили домой. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU