2019-11-02T11:03:21+03:00
Общество

В Южном городе добавят рейсов автобусам № 109 и 109к

Режим работы автобусных маршрутов изменят по просьбам жителей микрорайона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автобусы из Южного города в Самару станут ходить чащеАвтобусы из Южного города в Самару станут ходить чащеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Южном городе скорректируют режим работы двух автобусных маршрутов - № 109 и 109к. Его увеличат по просьбам местных жителей.

- Со вторника, 5 ноября, режим работы автобуса № 109к будет продлен. Время последнего рейса из 5 очереди в 1 очередь Южного города - 21:10, а в обратном направлении - 21:30, - сообщили представители компании-застройщика микрорайона.

Что касается автобуса № 109, который курсирует из Южного города до Центрального автовокзала в Самаре, то здесь тоже решили ввести дополнительные рейсы. От 5 очереди Южного города автобусы теперь будут еще отправляться в 9:15 и в 18:30, а от автовокзала - в 10:00 и 19:30. Пока эти рейсы будут действовать в тестовом режиме, чтобы провести анализ пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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