2019-11-02T21:22:11+03:00
Происшествия

В Самарской области "Ларгус" опрокинул микроавтобус с 8 детьми в салоне

К счастью, в аварии никто не пострадал
Анастасия ФИЛАТОВА
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Микроавтобус завалился на бок после столкновения с легковушкойМикроавтобус завалился на бок после столкновения с легковушкойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Микроавтобус с детьми попал в аварию на трассе Ульяновск - Самара. ДТП произошло вечером в субботу, 2 ноября, на повороте в сторону Елховки. В "Ивеко", где ехали 8 детей и 2 взрослых, врезался автомобиль "Лада Ларгус".

- С места ДТП попутным транспортом в медучреждение были доставлены 8 детей и их сопровождающий. Серьезных травм они не получили, помощь медиков им не понадобилась, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Известно, что от удара микроавтобус упал на бок. Сейчас на месте аварии продолжают работать сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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