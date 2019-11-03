В Самаре иномарка сбила старика

СЕГОДНЯ 12:13 2019-11-03T12:13:46+03:00

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Вечером 2 ноября на пересечении улиц Стара-Загора и Алма-Атинская под колеса иномарки попал 83-летний мужчина.

Дело было около половины восьмого вечера, за рулем Volkswagen сидел 30-летний парень. Он ехал по ул.Стара-Загора, проехал перекресток с пр.Карла Маркса, как друг на дороге, словно из ниоткуда, появился мужчина. Автомобилист вильнул в сторону, но все равно задел его.

- По предварительным данным, пешеход переходил проезжую часть в том, месте, где это делать запрещено, - рассказали в областном МВД. - По факту ДТП проводится проверка.

К счастью, пенсионер не получил серьезных травм: "Скорая помощь" привезла его в больницу, медики осмотрели пострадавшего, после чего отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU