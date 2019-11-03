2019-11-03T14:32:20+03:00
Общество

В Сызрани молодожены находят странные послания по всей квартире

Новый хозяин квартиры в мистику не верит и делает ремонт
Александра БУДАЕВА
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В Сызрани молодые люди, купившие недавно "двушку", во время ремонта обнаружили под старыми обоями странную надпись, обещавшую им несчастья.

А на следующий день еще одно пугающее послание было обнаружено за батарей. Как сообщает "КТВ-Луч", там было написано: "У тебя не будет детей. Кто я такой? Посмотри в зеркало и увидишь меня рядом".

Впрочем, в зеркале изображений посторонних людей не обнаружилось, зато позже на ванной эмали нашлась надпись "Умри".

Пока новая хозяйка квартиры думает, как победить мистического недоброжелателя, ее супруг начал подыскивать другое жилье. Молодой человек в потустороннее не верит и считает находки дурными шуточками предыдущего владельца жилья - по словам соседей, тот был не совсем здоров психически.

ИСТОЧНИК KP.RU

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