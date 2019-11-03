К 2024 году на дорогах региона установят еще 219 камер
В Самарской области фиксируется снижение числа ДТП на 8,8%. Во многом это связывают с проведением специальных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения: к примеру, с установкой новых светофоров, обновлением разметки, появлением пешеходных ограждений.
Одной из наиболее действенных мер повышения уровня безопасности на дорогах власти считают камеры, которые фиксируют нарушения Правил дорожного движения. Сейчас их в регионе 587, по большей части они размещены в Самаре. К 2024 году в регионе планируют запустить еще 219 камер.
Только с начала года при помощи комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах выявлено 2704 нарушения, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Штрафы за нарушения ПДД на дорогах Самарской области отправляются прямиком в Дорожный фонд региона, который занимается ремонтом и содержанием дорог.
ИСТОЧНИК KP.RU