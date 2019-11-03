2019-11-03T19:19:44+03:00
Общество

К 2024 году на дорогах региона установят еще 219 камер

С начала 2019 года с их помощью выявлено 2704 нарушения
Александра БУДАЕВА
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Штрафы за нарушения Правил дорожного движения, которые фиксируются камерами, пополняют Дорожный фонд и идут на ремонт проезжей частиШтрафы за нарушения Правил дорожного движения, которые фиксируются камерами, пополняют Дорожный фонд и идут на ремонт проезжей частиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области фиксируется снижение числа ДТП на 8,8%. Во многом это связывают с проведением специальных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения: к примеру, с установкой новых светофоров, обновлением разметки, появлением пешеходных ограждений.

Одной из наиболее действенных мер повышения уровня безопасности на дорогах власти считают камеры, которые фиксируют нарушения Правил дорожного движения. Сейчас их в регионе 587, по большей части они размещены в Самаре. К 2024 году в регионе планируют запустить еще 219 камер.

Только с начала года при помощи комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах выявлено 2704 нарушения, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Штрафы за нарушения ПДД на дорогах Самарской области отправляются прямиком в Дорожный фонд региона, который занимается ремонтом и содержанием дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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