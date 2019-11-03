"Шумахер" в Повистнево: гость из соседнего региона едва не сбивает пешехода и спешит на "красный"

СЕГОДНЯ 17:22 2019-11-03T17:22:55+03:00

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Видеозапись "гонок" по-Похвистневски с участием Шумахера местного разлива недавно была выложена в соцсети.

Как пишет "Похвистнево-информ", запись на видеорегистратор была сделана на ул.Мира 2 ноября в четыре часа вечера. Автолюбители, которые запечатлели спешащую "Гранту", говорят, что она щеголяла номерами Оренбургской области, однако на видео их не видно.

"Лада Гранта" пересекает двойную сплошную, пролетает "зебру" (из-под колес в это время отпрыгивает пешеход), после чего на запрещающий сигнал светофора мчится дальше.

Удалось ли гонщику в этот день достигнуть заветного финиша и не притормозили ли его на пути к цели сотрудники ГИБДД, доподлинно пока не известно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/741725" frameborder="0"></iframe> Шумахер их Похвистнево.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU