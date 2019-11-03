Пожар в гимназии в Тольятти: пострадала женщина

СЕГОДНЯ 21:35 2019-11-03T21:40:24+03:00

К прибытию пожарных огонь уже был потушен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Причины возгорания пока не известны

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Вчера, 2 ноября в Тольятти произошел пожар в гимназии №38 на бульваре Кулибина,8.

- Горела отделка стен в кабинете, - рассказали в областном МЧС. - Площадь возгорания составила 3 кв метра, вызов поступил в 12.41.

В ведомстве сообщают, что пожар в образовательном учреждении был потушен до прибытия пожарных. Однако в ЧП пострадала женщина 1966 года рождения. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.

О самочувствии пострадавшей пока ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU