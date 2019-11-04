Пострадавший скончался: в Самаре ищут водителя, сбившего мужчину у ЖД станции «Козелковская»
В ночь с 3 на 4 ноября в районе ЖД станции «Козелковская» произошло смертельное ДТП. Неустановленный водитель в темное время суток сбил пешехода. В результате происшествия пострадавший мужчина скончался на месте.
Сейчас в Самаре идет поиск этого водителя. Как отмечают активисты «Ночного патруля» машину, сбившую человека можно опознать по характерным повреждениям. Недалеко от места аварии были камеры видеонаблюдения. Данные с камер сейчас изучают сотрудники полиции.
Если вам что-то известно о водителе, сбившем человека, активисты просят сообщить по телефону горячий линии «Ночного Патруля» 275-51-11 или 102.
- Конфиденциальность гарантируем, - добавили члены общественного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU