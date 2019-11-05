На ремонт улиц Арцыбушевской, Мичурина и Ленинской в Самаре потратят почти 596 млн рублей
В Самаре объявили торги по поиску подрядчика для ремонта дорог в центре города. Речь идет об улицах Арцыбушевской, Мичурина и Ленинской. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
- Подрядчикам предстоит заменить дорожное покрытие, восстановить парковочные места, отремонтировать тротуары, выкорчевать пни, обустроить газоны, установить урны, пешеходные ограждения, а также привести в порядок или заменить светофоры, - говорится в техзадании.
Улицу Арцыбушевскую отремонтируют от улицы Полевой до переулка Тургенева, улицу Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова, а улицу Ленинскую от улицы улицы Ленинской, 1 до улицы Полевой. Ремонт улиц Арцыбушевской и Мичурина оценили в 347 млн рублей, а Ленинской — в 248,6 млн рублей. Деньги на проведение работ выделят из городского и областного бюджетов. Дороги должны привести в порядок с 1 апреля 2020 года до 31 октября 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU